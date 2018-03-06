Ростовский банк посетил мужчина в шотландском килте

Житель Ростова, который и стал виновником шумихи, пришел в банк, чтобы воспользоваться банкоматом. Однако его наряд поразил не только клиентов финансового учреждения, но и сотрудников. На мужчине была надета плиссированная юбка, белые гольфы и жилет с рубашкой. Предположительно, посетитель банка либо шел, либо возвращался с какого-то представления.
Однако, есть еще одно предположение, что это все новая мода. Дело в том, что до этого жители Ростова видели еще одного мужчину, который был одет в юбку и гольфы. Этот «шотландец» шел по заснеженной улице с почты, так как в руках у него была посылка.