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| | Ростовский банк посетил мужчина в шотландском килте

Ростовский банк посетил мужчина в шотландском килте

Сегодня, 16:27
В понедельник в одно из отделений банка в Ростове пришел необычный посетитель, который своим нарядом шокировал остальных клиентов. Мужчина был одет в шотландский килт. Очевидцы незамедлительно начали фотографировать посетителя на телефоны.

Ростовский банк посетил мужчина в шотландском килте

 

Житель Ростова, который и стал виновником шумихи, пришел в банк, чтобы воспользоваться банкоматом. Однако его наряд поразил не только клиентов финансового учреждения, но и сотрудников. На мужчине была надета плиссированная юбка, белые гольфы и жилет с рубашкой. Предположительно, посетитель банка либо шел, либо возвращался с какого-то представления.

Ростовский банк посетил мужчина в шотландском килте

 

Однако, есть еще одно предположение, что это все новая мода. Дело в том, что до этого жители Ростова видели еще одного мужчину, который был одет в юбку и гольфы. Этот «шотландец» шел по заснеженной улице с почты, так как в руках у него была посылка.
Анна Котова
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