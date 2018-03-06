«Деловой Петербург» удалил новость о диссертации Путина

Санкт-петербургский портал «Деловой Петербург» удалил из новостной ленты информацию о диссертации Владимира Путина, в которой сообщалось, что научную работу за Президента Российской Федерации написал ректор Горного университета Владимир Литвиненко.

Сергей Денисов

Информация просочилась в издание от ректорской дочки, которая сейчас проживает в Польше. Ольга Литвиненко рассорилась с отцом из-за того, что он оформил через суд опекунство над своей внучкой, сказав под присягой, что его дочь уже как два года пропала без вести. Меж тем, девушка никуда не пропадала, а была «просто занята». Сейчас дед не дает ей видеться с дочерью и эмоциональный конфликт в семье вылился в политическое разоблачение. Редакция «Делового Петербурга» отказывается комментировать исчезновение крамольной новости, ректор Горного университета вообще ничего об этом слышать не хочет.Однако факт остается фактом, при попытке открыть страницу посетителю сообщается об ошибке 404. Ранее Дмитрий Песков опроверг слух о том, что за Путина диссертацию писал его научный руководитель.