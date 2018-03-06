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| | Пара, занявшаяся сексом в подъезде дома в Улан-Удэ, попала на видео

Пара, занявшаяся сексом в подъезде дома в Улан-Удэ, попала на видео

Сегодня, 14:57
В Улан-Удэ жители одного из домов по улице Боевая невольно стали свидетелями вульгарной и непристойной ситуации, которая активно обсуждается пользователями интернета.

Пара, занявшаяся сексом в подъезде дома в Улан-Удэ, попала на видео

 

Дело в том, что в подъезде дома возмущенных жильцов пара занималась сексом. Одна из жительниц дома рассказала, что такое у них впервые. Мужчину и женщину, которые сняты на видео, выгнала жительница с верхнего этажа. Скорее всего, она и стала автором записи. После этого инцидента все жильцы приняли решение поставить камеру видеонаблюдения. Шокированы не только люди, проживающие в доме, но и пользователи интернете. Отметим, что пока нет информации о том, живет ли эта пара в доме.

Пара, занявшаяся сексом в подъезде дома в Улан-Удэ, попала на видео

 

Корреспонденты решили проконсультироваься с юристом по данному случаю. Юрист сообщил, что конкретного наказания кодекс не предусматривает, однако есть статья за мелкое хулиганство. Эта статья предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 5 до 10 минимальных окладов труда, а также может нарушителей административно арестовать на срок до 15 суток. Полиция сообщает, что данный инцидент у них не зафиксирован. Также правоохранители советуют в таких случаях вызывать стражей порядка.
Анна Котова
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