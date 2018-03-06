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| | Одесская Барби возбудила фанатов постельным фото в нижнем белье

Одесская Барби возбудила фанатов постельным фото в нижнем белье

Сегодня, 13:50
Валерия Лукьянова, которая более известна в Сети под именем Одесская Барби, в очередной раз оголилась в Сети. Теперь девушка показала постельный снимок, где похвасталась идеальной фигурой в нижнем белье.

Одесская Барби возбудила фанатов постельным фото в нижнем белье

 

Знаменитая «живая Барби» Валерия Лукьянова на днях обновила свой блог в Instagram и разместила сексуальное постельное фото, которое возбудило мужскую половину подписчиков девушки. При этом не все поняли, зачем Лукьянова так часто демонстрирует грудь и ягодицы в обнаженном виде. На этот раз пышные формы знаменитости прикрывало нижнее белье.

Поклонники в комментариях поинтересовались у Валерии, как реагирует её муж на подобную демонстрацию голого тела в Сети. Напомним, что девушка замужем за украинским бизнесменом Дмитрием Шкрабовым.
Светлана Славянская
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