Одесская Барби возбудила фанатов постельным фото в нижнем белье

Знаменитая «живая Барби» Валерия Лукьянова на днях обновила свой блог в Instagram и разместила сексуальное постельное фото, которое возбудило мужскую половину подписчиков девушки. При этом не все поняли, зачем Лукьянова так часто демонстрирует грудь и ягодицы в обнаженном виде. На этот раз пышные формы знаменитости прикрывало нижнее белье.
Поклонники в комментариях поинтересовались у Валерии, как реагирует её муж на подобную демонстрацию голого тела в Сети. Напомним, что девушка замужем за украинским бизнесменом Дмитрием Шкрабовым.