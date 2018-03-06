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| | Порнозвезда Дженна Пресли откровенно рассказала о причинах ухода из секс-индустрии

Порнозвезда Дженна Пресли откровенно рассказала о причинах ухода из секс-индустрии

Сегодня, 13:55
Порноактриса Бритни Де-Ла-Мора, которая в секс-индустрии выступала под псевдонимом Дженна Пресли откровенно рассказала женскому изданию о том, что ее заставило уйти из профессии.

 

Дженна Пресли была успешной актрисой и востребованной. Она успела за короткий срок сняться почти в трех сотнях фильмов для мужчин и попала в список двадцати самых популярных исполнительниц. Работа требовала эмоционального напряжения и девушка снимала стресс наркотиками и едва серьезно не «подсела» на них. После того, как она заразилась венерическим заболеванием и ушла на больничный, Бритни задумалась о своей жизни. 

Больше на съемочную площадку она не вернулась. Сейчас девушка вплотную занята волонтерской работой, а недавно возглавила молодежное министерство.
Сергей Денисов
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