Порнозвезда Дженна Пресли откровенно рассказала о причинах ухода из секс-индустрии

Порноактриса Бритни Де-Ла-Мора, которая в секс-индустрии выступала под псевдонимом Дженна Пресли откровенно рассказала женскому изданию о том, что ее заставило уйти из профессии.

Сергей Денисов

Дженна Пресли была успешной актрисой и востребованной. Она успела за короткий срок сняться почти в трех сотнях фильмов для мужчин и попала в список двадцати самых популярных исполнительниц. Работа требовала эмоционального напряжения и девушка снимала стресс наркотиками и едва серьезно не «подсела» на них. После того, как она заразилась венерическим заболеванием и ушла на больничный, Бритни задумалась о своей жизни.Больше на съемочную площадку она не вернулась. Сейчас девушка вплотную занята волонтерской работой, а недавно возглавила молодежное министерство.