Женщины в Иркутской области зарабатывают меньше мужчин

Иркутскстат подсчитал, сколько зарабатывает занятое население Иркутской области. Оказалось, что женщины получают в среднем на 20 тысяч меньше мужчин.

Виктория Озерова

Иркутскстат обнародовал данные о среднемесячной зарплате в Иркутской области. Мужчины региона зарабатывают почти 53 тысячи рублей, в то время как представительницы противоположного пола – всего 32,4 тысячи, что почти на 40% меньше. Труд работников-женщин оценивают меньше в различных областях, включая и здравоохранение. Больше получают только сотрудницы производства медицинских товаров, правовой и бухгалтерской сфер, а также соцработники и консультанты. Намного зарплата выше только у женщин-педагогов: они получают на 30% больше своих коллег противоположного пола.Большинство работников практически всех предприятий области – женщины. При этом они составляют только 40% от всех начальников и получают на руководящих должностях в среднем на 35% меньше мужчин.