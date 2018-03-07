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| | На ВДНХ робот подарит 1,5 тысячи роз женщинам на 8 марта

На ВДНХ робот подарит 1,5 тысячи роз женщинам на 8 марта

Сегодня, 03:30
В честь Международного женского дня на ВДНХ будет организована специальная «Робостанция», роботизированные «сотрудники» которой будут вручать посетительницам цветы, а также осыпать дам комплиментами и тёплыми пожеланиями.

На ВДНХ робот подарит 1,5 тысячи роз женщинам на 8 марта

 

На ВДНХ по уже сложившейся традиции женские улыбки будут вызывать роботы, запрограммированные угождать представительницам прекрасного пола. Робот, прозванный Бакстером, будет вручать пришедшим дамам цветы. Ожидается, что в нынешнем году Бакстер побьёт свой прошлогодний рекорд и вручит 1,5 тысячи роз прекрасным дамам. Также на «Робостанции» будет работать робот Борис, задача которого заключается в передаче женщинам сладких подарков.

 

Заметим, что женские сердца также будет тешить робот по имени Теспиан. Теспиан в честь представительниц прекрасного пола исполнит множество романтических композиций. Добавим, что робот Деревяка будет предсказывать будущее дамам, попутно дополняя свои предсказания положительными пожеланиями.
Александр Вест
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