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| | Неоязычники из Кирова сожгли тело на погребальном костре

Неоязычники из Кирова сожгли тело на погребальном костре

Вчера, 19:38
В Шабалинском районе Кировской области приверженцы язычества сожгли тело своего товарища на погребальном костре. По словам участников обряда, таковой была последняя воля умершего.

Неоязычники из Кирова сожгли тело на погребальном костре

 

28 февраля жители Кировской области провели погребальный обряд язычников. Подробно о событии рассказал его организатор, он же и поделился фотографиями с сожжения в Сети. Неоязычники собрали дрова и водрузили на него гроб с телом умершего. На обрядовый костер у приверженцев древнего вероисповедания ушло четыре кубометра сухих дров из хвойных деревьев и два кубометра из березы. Крада пылала с 11:00 до 20:00, дрова и гроб сгорели дотла. После этого родственники умершего собрали в цинковый ящик.

Пользователи заинтересовались языческим обрядом. Стоит отметить, что церковь не одобряет такое погребение, а юристы называют его не совсем законным, поскольку соответствующего пункта о его разрешении в законодательстве нет.
Виктория Озерова
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