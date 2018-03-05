Неоязычники из Кирова сожгли тело на погребальном костре

28 февраля жители Кировской области провели погребальный обряд язычников. Подробно о событии рассказал его организатор, он же и поделился фотографиями с сожжения в Сети. Неоязычники собрали дрова и водрузили на него гроб с телом умершего. На обрядовый костер у приверженцев древнего вероисповедания ушло четыре кубометра сухих дров из хвойных деревьев и два кубометра из березы. Крада пылала с 11:00 до 20:00, дрова и гроб сгорели дотла. После этого родственники умершего собрали в цинковый ящик.
Пользователи заинтересовались языческим обрядом. Стоит отметить, что церковь не одобряет такое погребение, а юристы называют его не совсем законным, поскольку соответствующего пункта о его разрешении в законодательстве нет.