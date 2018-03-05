«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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| | Сбербанк запустил "Островок безопасности" для потерявшихся детей

Сбербанк запустил "Островок безопасности" для потерявшихся детей

Сегодня, 18:35
Сбербанк запускает новый проект, который будет называться «Островком безопасности». Об этом сегодня проинформировали журналистов пресс-служба центрального офиса.

Сбербанк запустил "Островок безопасности" для потерявшихся детей

 

Суть общественной инициативы кредитного учреждения такова: любой потерявшийся ребенок, может зайти в отделение Сбербанка, где за ним присмотрит специальный сотрудник, пока не вызовут или милицию, или скорую помощь, или не свяжутся с родителями. Местные отделения Сбербанка находятся на видных местах и имеют яркий логотип. Инициаторы проекта убеждены в полезности своего начинания.

На пресс-конференции не была озвучена статистика за 2017 год. Однако в открытых источниках модераторам социального проекта удалось найти цифры за 2014-й. Оказывается, ежедневно только по одной Москве каждый день родители «теряли» своих детей 411 раз. Это средние цифры по столице.
Сергей Денисов
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