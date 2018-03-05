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| | В центре Москвы выбрали площадку для строительства жилья по программе реновации

В центре Москвы выбрали площадку для строительства жилья по программе реновации

Сегодня, 17:22
В Басманном районе Москвы специалисты выбрали площадку для строительства жилья в рамках осуществления проекта реновации. Градостроительная комиссия одобрила участок в Токмаковом переулке. Информацию об этом сообщают столичные СМИ.

В центре Москвы выбрали площадку для строительства жилья по программе реновации

 

Площадь земли под строительство домов для переселения людей, живущих в «хрущевках», составляет 0,24 гектара. Специалисты уже составили план реализации задумки в рамках реновации. Согласно документам, на выбранном участке возведут многоквартирные жилые массивы высотой не более 20 метров и площадью 4,8 тысяч квадратных метров.

Проект реновации предполагает ликвидацию старых домов, построенных во времена правления Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Жильцов переселят в новые здания, возведенные на средства, предоставленные государственным бюджетом и независимыми спонсорами. Если программу реализуют успешно, то реновацию осуществят в других городах России. В противном случае проект свернут.
Домбровский Сергей
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