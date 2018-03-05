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| | Около трети месячной нормы осадков выпало за выходные в Москве

Около трети месячной нормы осадков выпало за выходные в Москве

Сегодня, 15:49
Гидрометцентр России подвел итоги снежной бури бушевавшей в Москве все выходные. Сухие цифры на бумаге не дают той картинки тех эмоций, которые пришлось пережить москвичам.

Около трети месячной нормы осадков выпало за выходные в Москве

 

Высота снежного покрова увеличилась за два дня на 13-15 сантиметров, закрытые межквартальные проезды засыпало сугробом более одного метра. За два дня на столицу свалилось 125% февральской нормы осадков. Синоптики, после бури, прогнозируют еще несколько дней морозов до минус 20 градусов по Цельсию. Нагрузка на коммунальные службы была двойная, но, по словам главы ведомства Петра Бирюкова, город будет полностью очищен от снега до 10 марта.

Градоначальник столицы Сергей Собянин объехал сегодня ключевые коммуникации города и в прямом эфире одного из телеканалов заверил москвичей, что все дороги, по которым перемещается общественный транспорт, будут расчищены за двое суток.
Сергей Денисов
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