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| | Рособрнадзора запретил двум российским вузам прием студентов

Рособрнадзора запретил двум российским вузам прием студентов

Сегодня, 15:45
Представители Рособрнадзора выступили с заявлением о том, что студентам двух российских вузов запретили прием новых студентов. Речь идет об учебных заведениях Москвы и Петербурга.

Рособрнадзора запретил двум российским вузам прием студентов

 

Речь идет об Институте телевидения, дизайна и бизнеса в Петербурге, а также Московском государственном гуманитарно-экономическом университете. Представители Рособрнадзора отмечают, что данные учреждения должны были в обязательном порядке исполнить предписания ведомства до 2 марта. Однако учебные заведения этого так и не сделали, потому прием новых студентов им запрещен. Что именно им было предписано сделать, в сообщении так и не указывают.

На сайте Института телевидения говорится о том, что создан он был в 1997 году, как частное образовательное учреждение.

Московский государственный гуманитарно-экономический университет открыл свои двери в 1990 году после постановления Совета министров об организации в Москве института-интерната для инвалидов. Позднее он был переименован в «Московский государственный гуманитарный институт-интернат». Несколько раз учебное заведение переименовывали, а свое нынешнее название он получил лишь в 2014 году.
Николай Офицеров
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