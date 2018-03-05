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| | Данила Козловский попросил остановить убийства бездомных животных перед ЧМ-2018

Данила Козловский попросил остановить убийства бездомных животных перед ЧМ-2018

Сегодня, 14:47
Актер Данила Козловский присоединился к протестующим против «жестокости и насилия над бездомными животными» в связи с проведением. Об этом он заявил в прямом эфире одного из телеканалов.

 

Движение зоозащитников обрело в России массовый характер с тех пор, как стало известно, что власти отдельной строкой выделили в бюджете на это средства. Уже начали проводиться даже тендеры на уничтожение бездомных собак. Однако волна протестов не только в России, где в защиту животных подписались уже 1 миллион 200 тысяч человек, но и в Европе, заставили властей пересмотреть свою риторику по отношению к проблеме. Никто не хочет портить отношения с европейскими зоозащитниками, которые могут поднять такую волну среди футбольных фанатов, что трибуны на русских стадионах останутся полупустыми.

Уже несколько руководителей смежных министерств и ведомств высказались о том, что никто не будет уничтожать животных варварским способом. Бездомных кошек и собак отловят в тех городах, где пройдут матчи мундиаля, и переселят их в благоустроенные приюты, которые построят в других областях.
Сергей Денисов
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