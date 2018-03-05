Работников метрополитена Москвы ожидает повышение зарплат на 4%

Градоначальник Москвы Сергей Собянин посетил электродепо «Владыкино». Во время встречи с представителями администрации столичного метро мэр заявил, что подвижный состав подземки обновится на две трети к 2020 году.

Домбровский Сергей

Руководители обсуждали перспективы развития на ближайшее десятилетие. В планах администрации увеличить протяженность станций к 2025 году в два раза. В ближайшее время метро получит 1,6 тысячи новых вагонов, обновившись на 67%. Работников подземки ожидает повышение заработной платы. С первого июля текущего года вознаграждение за труд сотрудников столичного метрополитена увеличится на 4%.Осуществится ремонт и расширение подземки. К 2019 году станет больше площадь электродепо «Владыкино», которое обслуживает «серую ветку» метро. Собянин поблагодарил трудящихся подземки за хорошую работу. Во время визита градоначальник вручил лучшим сотрудникам депо письма с восхвалением их деятельности. Среди отличившихся представители трех трудовых династий. Члены этих семей в общей сложности проработали в столичном метро более века.