«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Мнения

«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

От Редактора

"Через 2 месяца узнаете": В аккаунте Лободы появилась информация о ее беременности

В ожидании чуда.

Сюжеты :

Google "похоронил" Супермена Генри Кавилла 8 марта состоятся похороны футболиста Давида Астори В Петербурге девушку переехали две машины на пешеходном переходе Анфиса Чехова устроила для сына ад В сеть утекли обнаженные сцены из нового фильма с Дженнифер Лоуренс Назван существенный недостаток нового флагмана Samsung Galaxy S9 Apple в 2018 году выпустит MacBook "для бедных" В Великобритании несколько тысяч домов остались без воды из-за морозов Навка показала медленный танец Дмитрия Пескова с дочкой Концерт Бориса Гребенщикова в Петербурге состоится в срок, несмотря на состояние певца Влюбленные неожиданно прославились из-за личинок в ягодицах Молодой муж Бабкиной выглядит практически ее сверстником
| | ФАС возбудила дела против МТС и «Мегафона» за внутрисетевой роуминг

ФАС возбудила дела против МТС и «Мегафона» за внутрисетевой роуминг

Сегодня, 13:50
Федеральная антимонопольная служба обнаружила нарушения в отчетах некоторых операторов об упразднении роуминга внутри сети. МТС и «Мегафон» обвинили в несоблюдении антимонопольных законов, за что у них могут изъять заработанные таким образом средства.

ФАС возбудила дела против МТС и «Мегафона» за внутрисетевой роуминг

 

ФАС проверила все отчеты операторов о мерах, принятых для отмены роуминга внутри сети, и возбудила дела против МТС и «Мегафона». По информации пресс-службы ФАС, эти операторы необоснованно завышают цены на входящие и исходящие звонки при выезде с родного региона Российской Федерации. МТС, кроме того, не отменил плату за увеличение территории работы пакета в размере 15 рублей в сутки. За это операторам грозит изъятие средств, полученных в результате нарушения антимонопольных законов.

В «Мегафоне» прокомментировали ситуацию. Представители пообещали предоставить дополнительные данные и заверили, что цена на междугородние звонки соответствует среднерыночной.
Виктория Озерова
Новости по теме
В ФАС возбудили дело против «Мегафона» из-за цен в роуминге
В ФАС возбудили дело против «Мегафона» из-за цен в роуминге

В ФАС РФ возбудили дело по причине роста цен в Мегафоне на роуминговые тарифы. Это обнародовано пресс-релизом на сайте указанного ведомства сегодня. 

ФАС возбудила новое дело против МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома»
ФАС возбудила новое дело против МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома»

Федеральная антимонопольная служба открыла дело против сотовых операторов – МТС, МегаФон и ВымпелКом. Причиной для этого послужило значительное увеличение

Мобильный оператор МТС повысил цены на роуминг
Мобильный оператор МТС повысил цены на роуминг

Компания МТС повысила с 19 июня стоимость звонков и сообщений внутри роуминга. Об этом 1 июля сообщает представитель оператора Дмитрий Солодовников.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости