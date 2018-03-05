ФАС возбудила дела против МТС и «Мегафона» за внутрисетевой роуминг

Федеральная антимонопольная служба обнаружила нарушения в отчетах некоторых операторов об упразднении роуминга внутри сети. МТС и «Мегафон» обвинили в несоблюдении антимонопольных законов, за что у них могут изъять заработанные таким образом средства.

Виктория Озерова

ФАС проверила все отчеты операторов о мерах, принятых для отмены роуминга внутри сети, и возбудила дела против МТС и «Мегафона». По информации пресс-службы ФАС, эти операторы необоснованно завышают цены на входящие и исходящие звонки при выезде с родного региона Российской Федерации. МТС, кроме того, не отменил плату за увеличение территории работы пакета в размере 15 рублей в сутки. За это операторам грозит изъятие средств, полученных в результате нарушения антимонопольных законов.В «Мегафоне» прокомментировали ситуацию. Представители пообещали предоставить дополнительные данные и заверили, что цена на междугородние звонки соответствует среднерыночной.