Патриарх Кирилл назвал "чудом" освобождение Болгарии от османов

Молитвы звучали за упокоение царя-освободителя Александра II и всех вождей, и русских воинов, которые положили свою жизнь за освобождение болгарских земель.
Молитва звучала на болгарском и русском языках. Среди прихожан храма было немало россиян, обитающих в Болгарии. По неофициальной информации, их тут проживает более 200 тысяч, но на консульском учете состоит лишь 25 тысяч.
«Историки продолжают говорить о том, что ни Россия, ни болгарский народ не были готовы к этой войне. Болгария была обескровлена жестоко подавленным восстанием, а Россия еще не восстановилась после неудавшегося конфликта с европейскими державами в предшествующие годы», - заявил патриарх Кирилл, обращаясь к верующим после литургии.
Тем не менее, продолжил Кирилл, Россия выступила на защиту болгар, «презрев собственное благополучие» и возможную политическую выгоду.