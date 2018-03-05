Патриарх Кирилл назвал "чудом" освобождение Болгарии от османов

В самом центре Софии в патриаршем кафедральном соборе Святого князя Александра Невского, построенного в память о русских воинах, сегодня собрались сотни верующих. Патриархи Московский и всея Руси Кирилл и Болгарский Неофит совершили совместное богослужение. Глава православной церкви назвал освобождение Болгарии от осман настоящим чудом.

Николай Офицеров

Молитвы звучали за упокоение царя-освободителя Александра II и всех вождей, и русских воинов, которые положили свою жизнь за освобождение болгарских земель.Молитва звучала на болгарском и русском языках. Среди прихожан храма было немало россиян, обитающих в Болгарии. По неофициальной информации, их тут проживает более 200 тысяч, но на консульском учете состоит лишь 25 тысяч.», - заявил патриарх Кирилл, обращаясь к верующим после литургии.Тем не менее, продолжил Кирилл, Россия выступила на защиту болгар, «презрев собственное благополучие» и возможную политическую выгоду.