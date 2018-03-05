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| | Патриарх Кирилл назвал "чудом" освобождение Болгарии от османов

Патриарх Кирилл назвал "чудом" освобождение Болгарии от османов

Сегодня, 13:21
В самом центре Софии в патриаршем кафедральном соборе Святого князя Александра Невского, построенного в память о русских воинах, сегодня собрались сотни верующих. Патриархи Московский и всея Руси Кирилл и Болгарский Неофит совершили совместное богослужение. Глава православной церкви назвал освобождение Болгарии от осман настоящим чудом.

Патриарх Кирилл назвал "чудом" освобождение Болгарии от османов

 

Молитвы звучали за упокоение царя-освободителя Александра II и всех вождей, и русских воинов, которые положили свою жизнь за освобождение болгарских земель.

Молитва звучала на болгарском и русском языках. Среди прихожан храма было немало россиян, обитающих в Болгарии. По неофициальной информации, их тут проживает более 200 тысяч, но на консульском учете состоит лишь 25 тысяч.

«Историки продолжают говорить о том, что ни Россия, ни болгарский народ не были готовы к этой войне. Болгария была обескровлена жестоко подавленным восстанием, а Россия еще не восстановилась после неудавшегося конфликта с европейскими державами в предшествующие годы», - заявил патриарх Кирилл, обращаясь к верующим после литургии.

Тем не менее, продолжил Кирилл, Россия выступила на защиту болгар, «презрев собственное благополучие» и возможную политическую выгоду.
Николай Офицеров
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