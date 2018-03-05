На Сахалине наглая норка согласилась на дружбу с рыбаком ради улова

На видеозаписи запечатлен момент, когда норка подбегает к ведру с рыбой и старается вытянуть из него еду, однако оно плотно закрыто и у нее не выходит сдвинуть крышку. Рыбаки, которых ситуация развеселила, окрестили животное «деловой колбасой» и помогли открыть ведро, предложив маленькому хищнику самому выбрать еду.
На Сахалине наглая норка согласилась на дружбу с рыбаком ради уловаСегодня, 13:13
В Сети появилось необычное видео, которое показывает, как на территории Австралии гигантский крокодил буквально из-под удочки украл улов у местного рыбака.
На видео-ресурсе «YouTube» появилось видео, в котором собака старается спасти рыбу, что валяется на тротуаре.
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