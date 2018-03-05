На Сахалине наглая норка согласилась на дружбу с рыбаком ради улова

В Сети появился смешной видеоролик о приключениях норки на Сахалине, которая предприняла попытку подружиться с рыбаками, с целью получить от них часть улова. Мужчины, заснявшие на видео попытку норки похитить рыбу, поделились уловом с маленьким зверьком.





Когда норка схватила рыбу и скрылась в неизвестном направлении, мужчина со смехом напомнил о правилах вежливости, предписывающих благодарить своего благодетеля.

Пойда Анна

На видеозаписи запечатлен момент, когда норка подбегает к ведру с рыбой и старается вытянуть из него еду, однако оно плотно закрыто и у нее не выходит сдвинуть крышку. Рыбаки, которых ситуация развеселила, окрестили животное «деловой колбасой» и помогли открыть ведро, предложив маленькому хищнику самому выбрать еду.