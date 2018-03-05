Путин учредил новый знак отличия «За наставничество»

Президент РФ Владимир Путин подписал постановление об учреждении новой награды. Знак отличия «За наставничество» будет вручаться опытным служащим за личные заслуги в соответствующем деле в течение пяти лет.

Виктория Озерова

Владимиром Путиным был утвержден документ о новом знаке отличия «За наставничество», которым будут награждаться квалифицированные работники промышленной, сельскохозяйственной, транспортной и инженерно-технической отрасли, а также сотрудники образовательной, медицинской и культурной сфер за заслуги в шефстве и за подачу примера молодежи в течение пяти лет. Награда имеет форму плоского круга диаметром 32 мм. На ней изображено восходящее солнце, за лучами которого расположены различные символы. На обороте – надпись «За наставничество». Наград положено носить на правой стороне груди.14 февраля предложение о данной награде выдвинул Николай Изосимов, руководитель учебного летного отряда «Аэрофлота».