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| | Боевой запуск «Искандер-М» зафиксировали на камеру

Боевой запуск «Искандер-М» зафиксировали на камеру

Сегодня, 12:23
Солдаты ракетных войск Западного военного округа осуществили запуск ОТРК «Искандер-М» на полигоне Капустин Яр. Испытания прошли в штатном режиме, непредвиденных обстоятельств во время выполнения боевой задачи не возникло. Информацию об этом сообщает Министерство обороны России.

Боевой запуск «Искандер-М» зафиксировали на камеру

 

Военные называют пуск «Искандер-М» на полигоне Капустин Яр успешным. Ракета поразила условную цель с высокой точностью. Командующий состав считает действия исполнителей задания отличными. Пуск осуществили на дальность более 100 километров по мишени, имитирующей предполагаемую вражескую базу. Операция выполнялась в рамках переобучения боевого применения ракетных войск.


«Искандер-М» является оперативно-тактическим комплексом, предназначенным для уничтожения целей при высоте полета более 50 километров. ОТРК обладает способностью обхода ложных мишеней путем различных маневров для преодоления ПРО. «Искандер-М» выполнен по технологии, уменьшающей заметность запуска ракет.
Домбровский Сергей
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