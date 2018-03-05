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| | В городах ЧМ-2018 создадут приюты для бездомных собак

В городах ЧМ-2018 создадут приюты для бездомных собак

Сегодня, 12:09
Бездомные собаки в России попадут в приюты, но лишь в тех городах, где планируется проведение ЧМ-2018. Соответствующее распоряжение сделали представители комитета «Россия-2018» и Министерство спорта РФ. Проконтролирует процесс отдел Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды.

В городах ЧМ-2018 создадут приюты для бездомных собак

 

По словам главы оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина, организация по рекомендации FIFA выступает против жестокого обращения с животными. Бездомных собак собираются помещать в специальные приюты. Там их обследуют ветеринары и произведут стерилизацию. На данный момент есть положительный пример реализации программы в Петербурге и Нижнем Новгороде. В этих населенных пунктах уже создали приюты для животных. Заведения показали себя с хорошей стороны, жители города высоко оценили действия организаций.

В Калининградской области и Екатеринбурге производят ремонт помещений для размещения там бездомных животных. В пресс-службе администрации Волгограда заявили, что у них ведется круглый год жесткий контроль за собаками. Руководители ищут новые здания для размещения там животных.
Домбровский Сергей
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