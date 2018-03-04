Злые духи среди людей: Очевидцы из США сфотографировали темного призрака

Гид из США проинформировал уфологов, что ему удалось сфотографировать в местном ресторане странную темную фигуру. По словам мужчины, это был злой дух, который обитает среди людей.

Стало известно, что очевидцы в американском штате Юта в городе Солт-Лейк-Сити обнаружили в местном ресторане шокирующее явление. По словам американцев, в помещении, где было мало людей, находилась темная фигура, которая была с капюшоном и скрывалась у бара. Очевидцы заверили, что увидели настоящий злой дух или призрака.

Светлана Славянская

Один из очевидцев в своём Twitter опубликовал уникальный снимок и подписал: «Я действительно верю, что сфотографировал призрака на Старой фабрике спагетти в Солт-Лейк-Сити». На сегодняшний день нет научного доказательства существование призраков, но именно они являются одной из наиболее распространенных паранормальных убеждений.