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| | Злые духи среди людей: Очевидцы из США сфотографировали темного призрака

Злые духи среди людей: Очевидцы из США сфотографировали темного призрака

Вчера, 20:34
Гид из США проинформировал уфологов, что ему удалось сфотографировать в местном ресторане странную темную фигуру. По словам мужчины, это был злой дух, который обитает среди людей.

Злые духи среди людей: Очевидцы из США сфотографировали темного призрака

 

Стало известно, что очевидцы в американском штате Юта в городе Солт-Лейк-Сити обнаружили в местном ресторане шокирующее явление. По словам американцев, в помещении, где было мало людей, находилась темная фигура, которая была с капюшоном и скрывалась у бара. Очевидцы заверили, что увидели настоящий злой дух или призрака.

 

Один из очевидцев в своём Twitter опубликовал уникальный снимок и подписал: «Я действительно верю, что сфотографировал призрака на Старой фабрике спагетти в Солт-Лейк-Сити». На сегодняшний день нет научного доказательства существование призраков, но именно они являются одной из наиболее распространенных паранормальных убеждений.
Светлана Славянская
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