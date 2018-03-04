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| | В Ингушетии в 2017 году побили рекорд по вводу жилья

В Ингушетии в 2017 году побили рекорд по вводу жилья

Вчера, 20:34
В Ингушетии в 2017 году ввели в эксплуатацию 309 тысяч квадратных метров жилья, превысив показатели предыдущего года на 13,9%. В республике зафиксировано увеличение запланированных норм на 12%. Информацию об этом сообщают местные СМИ.

В Ингушетии в 2017 году побили рекорд по вводу жилья

 

В Ингушетии установили рекорд по вводу жилья, выполнив план на 112%. Руководство республики гордится данными показателями, поскольку они достигнуты в сложный для России период времени, когда США и страны ЕС ограничивают сотрудничество с Москвой. Экономического спада в прошлом году удалось избежать, но финансовое состояние организаций оставляло желать лучшего, поскольку компании получали незначительную прибыль. Несмотря на непростой период, в Ингушетии удалось обеспечить крышей над головой 960 семей.

Достичь подобных результатов получилось благодаря осуществлению проекта «Ипотека и арендное жилье». Финансирование данной программы составило 1,325 млрд рублей. В муниципалитетах республики создали 165 тысяч квадратных метров жилплощади.
Домбровский Сергей
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