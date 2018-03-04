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| | Высота снежного покрова в московском регионе превысила полметра

Высота снежного покрова в московском регионе превысила полметра

Вчера, 19:17
В Москве и области идут обильные осадки. Четвертого марта на Воробьевых горах высота снежного покрова составила 54 сантиметра. Информацию об этом сообщают столичные СМИ.

Высота снежного покрова в московском регионе превысила полметра

 

Синоптики обещают снег до понедельника. Затем интенсивность осадков снизится и вовсе сойдет на нет. Меньше всего от снега пострадали подмосковные Черусти, Павловский Посад и Электроугли. Здесь высота снежного покрова равняется всего 34 сантиметрам. Гидрометцентр обещает снижение интенсивности осадков лишь пятого марта. До начала новой рабочей недели снег должен идти непрестанно. Из-за плохой погоды в Москве отложили десятки рейсов.

В метрополитене столицы администрация обязала своих сотрудников усиленно очищать вестибюли, дабы избежать задержек отправления поездов. В течение дня движение в московской подземке проходило по графику, без сбоев. Синоптики предрекают повышение высоты снежного настила за сутки на пять сантиметров. В Москве скорость ветра составляет 5-10 метров в секунду, а температура воздуха варьируется в пределах 8-9 градусов по Цельсию.
Домбровский Сергей
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