Высота снежного покрова в московском регионе превысила полметра

Синоптики обещают снег до понедельника. Затем интенсивность осадков снизится и вовсе сойдет на нет. Меньше всего от снега пострадали подмосковные Черусти, Павловский Посад и Электроугли. Здесь высота снежного покрова равняется всего 34 сантиметрам. Гидрометцентр обещает снижение интенсивности осадков лишь пятого марта. До начала новой рабочей недели снег должен идти непрестанно. Из-за плохой погоды в Москве отложили десятки рейсов.
В метрополитене столицы администрация обязала своих сотрудников усиленно очищать вестибюли, дабы избежать задержек отправления поездов. В течение дня движение в московской подземке проходило по графику, без сбоев. Синоптики предрекают повышение высоты снежного настила за сутки на пять сантиметров. В Москве скорость ветра составляет 5-10 метров в секунду, а температура воздуха варьируется в пределах 8-9 градусов по Цельсию.