Высота снежного покрова в московском регионе превысила полметра

В Москве и области идут обильные осадки. Четвертого марта на Воробьевых горах высота снежного покрова составила 54 сантиметра. Информацию об этом сообщают столичные СМИ.

Домбровский Сергей

Синоптики обещают снег до понедельника. Затем интенсивность осадков снизится и вовсе сойдет на нет. Меньше всего от снега пострадали подмосковные Черусти, Павловский Посад и Электроугли. Здесь высота снежного покрова равняется всего 34 сантиметрам. Гидрометцентр обещает снижение интенсивности осадков лишь пятого марта. До начала новой рабочей недели снег должен идти непрестанно. Из-за плохой погоды в Москве отложили десятки рейсов.В метрополитене столицы администрация обязала своих сотрудников усиленно очищать вестибюли, дабы избежать задержек отправления поездов. В течение дня движение в московской подземке проходило по графику, без сбоев. Синоптики предрекают повышение высоты снежного настила за сутки на пять сантиметров. В Москве скорость ветра составляет 5-10 метров в секунду, а температура воздуха варьируется в пределах 8-9 градусов по Цельсию.