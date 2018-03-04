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| | 40 городов мира полностью перешли на возобновляемые источники энергии

40 городов мира полностью перешли на возобновляемые источники энергии

Вчера, 19:08
На сегодняшний день известно о 40 городах мира, полностью перешедших на обеспечение энергетических нужд возобновляемыми источниками энергии. Еще около 100 городов только на 30% зависят от углеродных источников энергии (нефти и природного газа).

40 городов мира полностью перешли на возобновляемые источники энергии

 

На сегодняшний день полностью отказались от использования углеродных источников энергии, в которые входят нефть и природный газ, 40 городов на планете. Еще 100 городов используют возобновляемые источники получения энергии на 70%. К возобновляемой или регенеративной энергии («Зеленая энергия») относят ту, которую получают благодаря естественным процессам окружающей среды – солнечному свету, водному потоку, ветру, приливам, геотермальной теплоте.

Рост количества городов, которые выбрали «Зеленую энергию», начался после подписания Парижского соглашения. К городам, зависящим от углеродной энергии только на 30%, относятся Аспен, Сиэттл, Юджин, Сан-Диего, Берлингтон, Атланта.

По сведениям 2015 года, более 19% нужд потребления электроэнергии в мире уже удовлетворялись регенеративной энергией.
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