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| | В Екатеринбурге полковник подал в суд на настоятеля храма за критику Ленина

В Екатеринбурге полковник подал в суд на настоятеля храма за критику Ленина

Сегодня, 17:10
В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд 5 марта рассмотрит иск общественного деятеля, полковника в отставке Николая Рябчевского, который имеет претензии к настоятелю православного собора Евгению Попиченко.

В Екатеринбурге полковник подал в суд на настоятеля храма за критику Ленина

 

Священник позволил себе провести аналогию между Адольфом Гитлером и Владимиром Лениным. Попиченко прокомментировал предложение изменить названия улиц и прочих объектов, созданных в советскую эпоху. По мнению духовного отца, общество должно забыть деятелей того времени. Настоятель православного храма спрашивает, почему в России нет улицы Басаева, Геббельса или Геринга. По словам Попиченко, называть объекты в честь Ленина равносильно наличию учебного заведения имени Гитлера. Оба эти государственных деятеля основали свою политику на крови.

Полковник в отставке Рябчевский в корне не согласен с такой точкой зрения. Подобные слова оскорбляют его лично, так как живя в советское время, этот человек родом из деревни получил высшее образование в Челябинском институте механизации и электрификации. Затем по роду службы находился в войсках РВСН. Общественному деятелю обидно слышать упреки в адрес Ленина. Экс-полковник желает, чтобы священник публично извинился перед тысячами людей. Рябчевский попытается доказать в суде, что Попиченко разжигает межнациональную рознь и его причастность к экстремизму.
Домбровский Сергей
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