Часть тернового венца Иисуса Христа привезут в Астрахань

Один шип из тернового венца Иисуса Христа привезут в Астраханскую область. Информацию об этом сообщили в Ахтубинской епархии, где ожидают реликтарий со святыней.

Сергей Денисов

По источникам из местных СМИ, местные православные клирики вели продолжительные переговоры о доставки святыни в Астрахань. Реликвия будет привезена и выставлена в храмах села Никольское и Красный яр.Ранее до 409 года нашей эры терновый венец Христа хранился в одном из приделов Иерусалимского храма. Потом его, видимо, разобрали и пополнили святыней несколько православных церквей.Шип будет доставлен по месту назначения 6 марта. В храмах отслужат торжественную литургию и откроют реликвию для всеобщего обозрения и тихой молитвы. О том, как римские легионеры надели на голову Спасителя терновый венец для ужесточения мучений, подробно излагается в евангелии от Иоанна.