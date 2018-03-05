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| | Часть тернового венца Иисуса Христа привезут в Астрахань

Часть тернового венца Иисуса Христа привезут в Астрахань

Сегодня, 05:40
Один шип из тернового венца Иисуса Христа привезут в Астраханскую область. Информацию об этом сообщили в Ахтубинской епархии, где ожидают реликтарий со святыней.

Часть тернового венца Иисуса Христа привезут в Астрахань


По источникам из местных СМИ, местные православные клирики вели продолжительные переговоры о доставки святыни в Астрахань. Реликвия будет привезена и выставлена в храмах села Никольское и Красный яр.

Ранее до 409 года нашей эры терновый венец Христа хранился в одном из приделов Иерусалимского храма. Потом его, видимо, разобрали и пополнили святыней несколько православных церквей.

Шип будет доставлен по месту назначения 6 марта. В храмах отслужат торжественную литургию и откроют реликвию для всеобщего обозрения и тихой молитвы. О том, как римские легионеры надели на голову Спасителя терновый венец для ужесточения мучений, подробно излагается в евангелии от Иоанна.
Сергей Денисов
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