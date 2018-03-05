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| | Минздрав Кубы собрал более €1,4 млн на аукционе эксклюзивных шкатулок

Минздрав Кубы собрал более €1,4 млн на аукционе эксклюзивных шкатулок

Сегодня, 02:30
В Гаване состоялся традиционный табачный фестиваль. В кубинскую столицу съехались более трех тысяч любителей сигарного табака почти со всего мира. Об этом сообщили ведущие информационные агентства.

Минздрав Кубы собрал более €1,4 млн на аукционе эксклюзивных шкатулок

 

Наряду с дегустацией и выставкой промышленного оборудования для изготовления элитных «курительных палочек» был проведен аукцион, на котором организаторы продали за полтора миллиона евро семь уникальных деревянных шкатулок для хранения сигар. Технология изготовления таких эксклюзивных контейнеров, по словам бизнесмена из Гонконга, купившего самую дорогую шкатулку, напоминает по своей сложности изготовление самурайского меча. Несколько пород дерева перекладываются в определенном порядке для достижения «термосного эффекта» влажности, которая не должна превышать 72%. Иначе сигары быстро портятся. Они либо быстро отсыревают, покрываясь пенициллином, либо пересушиваются, что пагубно отражается на вкусе табака.

Организаторы заявили, что все средства, от продажи шкатулок пойдут в бюджет Минздрава страны.
Сергей Денисов
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