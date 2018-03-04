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| | Житель Электростали опубликовал видео с доказательством существования привидений

Житель Электростали опубликовал видео с доказательством существования привидений

Сегодня, 15:01
Житель города Электросталь уже больше года снимает на видео полтергейста, которого наблюдает в квартире. У него есть жена и дети, которые регулярно сталкиваются с нечистью.

Житель Электростали опубликовал видео с доказательством существования привидений

 

Александр Лабузов запечатлел, как по его квартире гуляет приведение. Паранормальное существо открывает дверь, роняет стул, вилки, а также хлопает регулярно. Это всё пугает мужчину уже больше года. У него есть жена и дети, он переживает за них. Многие жители Электростали называют его сумасшедшим, но в качестве доказательства Лабузов снимает действия в квартире.

На кадрах можно заметить самопроизвольное открытие двери, а также передвижение полтергейста. На самом удачном из снимков, сделанным в 2016 году, можно увидеть силуэт приведения. Оно толкает смартфон и исчезает.

Автор борьбы с нечистью в YouTube собрал уже свыше 120 тысяч просмотров. Он регулярно выходит на связь с призраками, чем и шокировал общественность.
Вещий Олег
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