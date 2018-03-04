Житель Электростали опубликовал видео с доказательством существования привидений

Александр Лабузов запечатлел, как по его квартире гуляет приведение. Паранормальное существо открывает дверь, роняет стул, вилки, а также хлопает регулярно. Это всё пугает мужчину уже больше года. У него есть жена и дети, он переживает за них. Многие жители Электростали называют его сумасшедшим, но в качестве доказательства Лабузов снимает действия в квартире.
Автор борьбы с нечистью в YouTube собрал уже свыше 120 тысяч просмотров. Он регулярно выходит на связь с призраками, чем и шокировал общественность.