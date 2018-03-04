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| | Снегопад в Подмосковье не вызвал отключений электроэнергии

Снегопад в Подмосковье не вызвал отключений электроэнергии

Сегодня, 14:04
Обильный снегопад, начавшийся в Московской области, не привел к отключениям электроснабжения в Подмосковье. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе энергораспределительной компании «Мособлэнерго».

Снегопад в Подмосковье не вызвал отключений электроэнергии

 

Специалисты компании уверяют, что пока не зафиксировано никаких нарушений в работе системы, однако к таковым трудностям энергетики готовы, поскольку прогноз погоды в регионе неблагоприятный.

Представители транспортной компании «Мострансавто» также сообщили о штатном режиме работы общественного транспорта. По их словам, погодные условия не спровоцировали перебои в автобусном сообщении. Вместе с тем диспетчеры компании поддерживают связь с сотрудниками автодора и коммунальными службами. Помимо этого, в транспортной конторе рассказали о подготовке резервного транспорта на случай ухудшения метеоусловий. В воскресенье в столичном регионе ожидается пасмурная погода и небольшой мороз.
Дарья Светозарова
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