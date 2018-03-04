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| | В Екатеринбурге из жизни ушел бывший вице-мэр Евгений Липович

В Екатеринбурге из жизни ушел бывший вице-мэр Евгений Липович

Сегодня, 14:02
Евгений Липович, ранее решавший проблемы, связанные с благоустройством города, транспортом и экологией, скончался 4 марта в Екатеринбурге. Информация поступила от Анатолия Карманова, занимающего пост пресс-секретаря городской администрации.

В Екатеринбурге из жизни ушел бывший вице-мэр Евгений Липович

 

Согласно данным, полученным прессой от анонимного источника, приближенного к умершему, жизнь вице-премьера оборвалась на 61 году вследствие тяжелой болезни, с которой он боролся на протяжении довольно длительного периода. По официально неподтвержденным сведениям, мужчина страдал от рака, из-за которого был вынужден сложить свои полномочия.

Однако, несмотря на свой диагноз, Евгений Липович продолжал бороться до самого конца, не опуская рук. Более того, по мере сил он принимал участие в общественной жизни города, даже посетив концерт в честь 80-летия Владимира Высоцкого.
Пойда Анна
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