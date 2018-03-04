В Екатеринбурге из жизни ушел бывший вице-мэр Евгений Липович

Согласно данным, полученным прессой от анонимного источника, приближенного к умершему, жизнь вице-премьера оборвалась на 61 году вследствие тяжелой болезни, с которой он боролся на протяжении довольно длительного периода. По официально неподтвержденным сведениям, мужчина страдал от рака, из-за которого был вынужден сложить свои полномочия.
Однако, несмотря на свой диагноз, Евгений Липович продолжал бороться до самого конца, не опуская рук. Более того, по мере сил он принимал участие в общественной жизни города, даже посетив концерт в честь 80-летия Владимира Высоцкого.