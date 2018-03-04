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| | В московских аэропортах массово задерживаются рейсы из-за сильного снегопада

В московских аэропортах массово задерживаются рейсы из-за сильного снегопада

Сегодня, 14:00
Обильные осадки в виде снега в московском регионе стали причиной задержки десятков рейсов. Информацию об этом распространяют авиадиспетчеры столичных воздушных гаваней.

В московских аэропортах массово задерживаются рейсы из-за сильного снегопада

 

Ситуация в аэропортах критическая, сотрудники обрабатывают взлетные площадки специальными средствами, дабы предотвратить обледенение. В итоге удалось избежать долгосрочной задержки лайнеров более чем на два часа. Обработка занимает более 30 минут, поэтому происходят массовые задержки рейсов. В Шереметьево 26 лайнеров вылетят позже положенного срока. В Домодедово 9 рейсов задержали и 16 отменили. Во Внуково 3 воздушных судна вылетят позже, а 2 останутся в аэропорту.

В московском метрополитене тоже усиленно противостоят снегопаду. Сотрудники подземки чаще убирают в вестибюлях. В связи с принятыми мерами, задержек при перемещении в метро не наблюдается. Синоптики ранее прогнозировали сильный снег на 4 марта. После относительно теплой и спокойной зимы в центральном регионе России, природа решила сделать сюрприз людям весной.
Домбровский Сергей
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