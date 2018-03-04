Участники секс-тренингов Алекса Лесли пожаловались на непристойные задания

В Таиланде задержали уроженцев Белоруссии Алекса Лесли и Настю Рыбку за проведение секс-тренингов на территории государства. Участники этого процесса пожаловались на непристойные задания.

Домбровский Сергей

Журналисты взяли интервью у молодых людей и девушек, увлекшихся теорией соблазнения, которую разработал секс-инструктор Алекс Лесли. По словам ребят, сначала от подобной свободы просто «сносило крышу». Понимание вместе с разочарованием пришло позже. В рамках «раскрепощения» Алекс Лесли рекомендовал бегать по улицам голым, предаваться любовным утехам в общественных местах на глазах у большого количества людей. Парням секс-гуру советовал предлагать незнакомым девушкам интим, просто подходя к ним на улице.Корреспондентам удалось получить видеоматериал, на котором Алекс Лесли предстает перед аудиторией не утонченным соблазнителем, а прыщавым юнцом-ботаником. Молодой человек признался, что испытывал психологические проблемы при общении с противоположным полом. Дабы преодолеть трудности, Алекс Лесли разработал собственную теорию пикапа и преуспел в ней. Настя Рыбка является его ученицей, достигшей успеха. Депутат Государственной Думы Виталий Милонов заявил, что если даже в Таиланде эту «сладкую парочку» задержали, то на Родине секс-гуру и сотрудницу эскорт-услуг должны наказать за пропаганду проституции.