Беременная Кейт Миддлтон проигнорирует девичник Меган Маркл

Беременная герцогиня Кейт Миддлтон проигнорирует предстоящий девичник невесты принца Гарри Меган Маркл. Супруга принца Уильяма отказалась посетить предпраздничную вечеринку невесты.

Светлана Славянская

36-летняя звезда кинофильмов Меган Маркл отпразднует свою предстоящую свадебную церемонию с близкими друзьями в пятизвёздочном спа-центре в столице Великобритании. По соображениям безопасности конкретное место тщательно охраняется и не сообщается. Стоит отметить, что девичник пропустит беременная Кейт Миддлтон, которая на последних сроках предпочитает редко выходить за пределы Букингемского дворца.Также британские журналисты выяснили, что девичник пропустит и мать невесты Дориа Редлан, которая проживает на территории США. Таким образом, на вечеринке будут всего несколько самых близких подруг Маркл.