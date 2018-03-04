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| | Беременная Кейт Миддлтон проигнорирует девичник Меган Маркл

Беременная Кейт Миддлтон проигнорирует девичник Меган Маркл

Сегодня, 12:15
Беременная герцогиня Кейт Миддлтон проигнорирует предстоящий девичник невесты принца Гарри Меган Маркл. Супруга принца Уильяма отказалась посетить предпраздничную вечеринку невесты.

Беременная Кейт Миддлтон проигнорирует девичник Меган Маркл

 

36-летняя звезда кинофильмов Меган Маркл отпразднует свою предстоящую свадебную церемонию с близкими друзьями в пятизвёздочном спа-центре в столице Великобритании. По соображениям безопасности конкретное место тщательно охраняется и не сообщается. Стоит отметить, что девичник пропустит беременная Кейт Миддлтон, которая на последних сроках предпочитает редко выходить за пределы Букингемского дворца.

Также британские журналисты выяснили, что девичник пропустит и мать невесты Дориа Редлан, которая проживает на территории США. Таким образом, на вечеринке будут всего несколько самых близких подруг Маркл.
Светлана Славянская
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