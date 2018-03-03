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| | Власти Украины призвали граждан к экономии отопления

Власти Украины призвали граждан к экономии отопления

Вчера, 22:16
Правительство Украины призывает своих граждан прикрутить газовые счетчики с целью экономии топлива для страны.

Власти Украины призвали граждан к экономии отопления

 

Несмотря на то, что власти предложили украинцам экономить на отоплении в холодное время года, за прошедшие сутки получилось сохранить около 25 млн кубов газа. Об этом стало известно по данным «Нафтогаза Украины». Благодаря предпринятым действиям потребление голубого топлива сократилось в Украине на 14%.

Как оказалось, для сокращения потребления газа государственные власти решили организовать акцию под названием «Прикрути». Участники акции должны были снизить температуру на градус. Многие украинцы решили принять все соответствующие меры для экономии.

Сотрудники компании выразили благодарность сознательным гражданам и призвали продолжить экономить тепло до 6 марта. Стоит отметить, что Украина решила увеличить объемы поставки газа из Евросоюза.
Татьяна Преображенская
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