Аналитики Fitch повысили рейтинги "Аэрофлота"до "BB-"

Fitch повысило рейтинги «Аэрофлота» до «BB-« с «B+» со стабильным прогнозом. Об этом рассказали представители агентства.

Никита Готский

Fitch заканчивает пересмотр рейтинга с положительным прогнозом, который начался в декабре 2017 года. Увеличение рейтингов следует за публикацией новых показателей агентства для оценки рейтинговых структур, имеющих связь с государством.Улучшение рейтингов демонстрирует ведущую сторону «Аэрофлота», а также ожидания, что российская авиакомпания станет обладать нужной для нее поддержкой при необходимости, и экономические итоги вероятного дефолта перевозчика. Согласно нынешним прогнозам, «Аэрофлот» сможет сберечь стабильный материальный профиль в ближайшие два года. Эксперты предполагают, что валовый леверидж в результате операционных действий компании сохранится на уровне 5,5х в 2017-2020 годах.