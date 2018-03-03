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| | Аналитики Fitch повысили рейтинги "Аэрофлота"до "BB-"

Аналитики Fitch повысили рейтинги "Аэрофлота"до "BB-"

Вчера, 20:44
Fitch повысило рейтинги «Аэрофлота» до «BB-« с «B+» со стабильным прогнозом. Об этом рассказали представители агентства.

Аналитики Fitch повысили рейтинги "Аэрофлота"до "BB-"

 

Fitch заканчивает пересмотр рейтинга с положительным прогнозом, который начался в декабре 2017 года. Увеличение рейтингов следует за публикацией новых показателей агентства для оценки рейтинговых структур, имеющих связь с государством.

Улучшение рейтингов демонстрирует ведущую сторону «Аэрофлота», а также ожидания, что российская авиакомпания станет обладать нужной для нее поддержкой при необходимости, и экономические итоги вероятного дефолта перевозчика. Согласно нынешним прогнозам, «Аэрофлот» сможет сберечь стабильный материальный профиль в ближайшие два года. Эксперты предполагают, что валовый леверидж в результате операционных действий компании сохранится на уровне 5,5х в 2017-2020 годах.
Никита Готский
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