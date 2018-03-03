РПЦ предлагает контролировать детские книги из-за ужасного содержания

РПЦ обеспокоена содержанием детских книг и мультфильмов. Церковь считает, что литература для малышей и подростков должна контролироваться.

Никита Готский

Митрополит Волоколамский Иларион недоволен мультфильмами с чудовищами на экранах. По словам священника, во время его детства мультики являлись добрыми и красивыми, нынешнее положение дел его сильно пугает. ЧВ частности обеспокоен митрополит содержанием детских книг. В прежние годы такая литература было как интересно, но и красивой, а персонажей Винни-Пуха, Алису з страны чудес помнят до сих пор.В настоящее время все совсем не так. Иларион заявил, что новые книги несут пропаганду уродства и безвкусицу. Он считает, качество литературы для детей и подростков следует взять под контроль, так как важно нее только приучать к знаниям, но и прививать вкус.