Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о

Мнения

Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о "перевыборах Путина"

Известный блогер выразила свою гражданскую позицию относительно предстоящих выборов.

Фрукт со вкусом свинины: Секрет борьбы с голодом в мире раскрыт

От Редактора

Фрукт со вкусом свинины: Секрет борьбы с голодом в мире раскрыт

Во время православного поста особенно актуальны продукты, которые разрешены канонами, но по вкусу…

Сюжеты :

Он точно её не любит: Анастасия Волочкова с любовником посетила мужской монастырь Трон из «Игры престолов» нашли у Саакашвили в Киеве В Китае космонавтами смогут стать представители гражданских профессий Россиян ждут длинные выходные Россияне назвали занятия, которые круче, чем секс Инфантино: ФИФА 16 марта примет решение по использованию VAR на ЧМ-2018 ФАС может лишить фармакомпанию лицензии за высокие цены на лекарства Химики получили сжимаемую углеродную трубку из древесины Сноубордистка Алёна Заварзина поделилась своими неудачами на Олимпиаде-2018 Путин поведал, под каким знаком пройдёт ближайшее десятилетие «Это что такое?»: Киркоров в обнимку с Путиным и позор под фонограмму Ученые: Мурчание котов залечивает раны у людей
| | В Смоленской области латают ямы на дорогах снегом

В Смоленской области латают ямы на дорогах снегом

Вчера, 20:09
Разбитые дороги Вязьмы Смоленской области теперь будут ремонтировать необычным материалом. Ямы на смоленской дороге латают снегом, перемешанным с асфальтом. В соцсети ВКонтакте есть видео, свидетельствующее о «серьезных» ремонтных работах.

В Смоленской области латают ямы на дорогах снегом

 

На видео можно увидеть, как сотрудники дорожной службы Вязьмы засыпают дорожные «недостатки» асфальтом, который перемешан со снегом. Для большей эффективности ямы укатывают грузовиками компании КамАЗ.

Мужчина, снявший так называемый «ремонт» на видео, решил проверить качество выполненной работы. Как оказалось, материал можно легко выгрести рукой, что говорит о полном отсутствии результата после проведения подобных ремонтных мероприятий.

 

 

Автор запостил видеоролик в группе под названием «Важное в Смоленске» сети ВКонтакте. После просмотра публикации подписчики отметили, что не видят смысла в проведении ремонтных работ, если его осуществляют подобным образом.
Татьяна Преображенская
Новости по теме
В Красноярске коммунальщиков, косивших траву под снегом, сняли на видео
В Красноярске коммунальщиков, косивших траву под снегом, сняли на видео

В Сети появился видеоролик, как в Красноярске сотрудники коммунальной службы косят траву плод снегом. Ситуация вызвала шквал шуток со стороны пользователей.

В Смоленской области пенсионерку ограбили прямо у банкомата
В Смоленской области пенсионерку ограбили прямо у банкомата

В дежурную часть полиции города Вязьмы обратилась местная жительница, сообщив, что неизвестный мужчина украл у нее деньги прямо из банкомата. По словам

Торговал «левым» алкоголем оптом и в розницу
Торговал «левым» алкоголем оптом и в розницу

Следственным Управлением  УМВД России по Смоленской области  возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.171 УК РФ в отношении жителя Вязьмы, подозреваемого

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости