В Смоленской области латают ямы на дорогах снегом

Разбитые дороги Вязьмы Смоленской области теперь будут ремонтировать необычным материалом. Ямы на смоленской дороге латают снегом, перемешанным с асфальтом. В соцсети ВКонтакте есть видео, свидетельствующее о «серьезных» ремонтных работах.

На видео можно увидеть, как сотрудники дорожной службы Вязьмы засыпают дорожные «недостатки» асфальтом, который перемешан со снегом. Для большей эффективности ямы укатывают грузовиками компании КамАЗ.Мужчина, снявший так называемый «ремонт» на видео, решил проверить качество выполненной работы. Как оказалось, материал можно легко выгрести рукой, что говорит о полном отсутствии результата после проведения подобных ремонтных мероприятий.

Татьяна Преображенская

Автор запостил видеоролик в группе под названием «Важное в Смоленске» сети ВКонтакте. После просмотра публикации подписчики отметили, что не видят смысла в проведении ремонтных работ, если его осуществляют подобным образом.