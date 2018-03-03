Патриарх Кирилл помолился о русских и болгарских воинах на Шипке

Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл совместно с патриархом Болгарии Неофитом отслужил заупокойную литию в память о русских и болгарских воинах на горе Шипка.

Татьяна Преображенская

Глава РПЦ решил принять участие в торжественных мероприятиях, приуроченных 140-летию освобождения Болгарии от османского порабощения. Предстоятель посетил храм Рождества Христова на вершине Шипки и провел краткое богослужение вместе с Предстоятелем Болгарской Церкви, синодальный хор города Москвы спел русским и болгарским освободителям «Вечную память».Известно, что храм Рождества Христова воздвигли на месте оборонных действий Шипкинского перевала от войск неприятеля. Оборона перевала состоялась в конце 1877. Патриарх Болгарский Неофит сказал, что Рождественский храм будет служить напоминанием для болгарского народа о великом подвиге русских воинов.Предстоятель РПЦ Кирилл отметил, что российские воины, умирая за свободу болгарского народа, жертвовали собой – они совершили величайший подвиг любви христианской. Патриарх добавил, что тысячи русских освободителей исполнили заповедь Божию, которая говорит, что нет большей любви, чем если кто положит свою жизнь за други своя.В торжественном памятном богослужении участвовал президент республики Румен Радев, а также глава парламента Цвет Караянчев.