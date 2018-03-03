Патриарх Кирилл помолился о русских и болгарских воинах на Шипке

Глава РПЦ решил принять участие в торжественных мероприятиях, приуроченных 140-летию освобождения Болгарии от османского порабощения. Предстоятель посетил храм Рождества Христова на вершине Шипки и провел краткое богослужение вместе с Предстоятелем Болгарской Церкви, синодальный хор города Москвы спел русским и болгарским освободителям «Вечную память».
Известно, что храм Рождества Христова воздвигли на месте оборонных действий Шипкинского перевала от войск неприятеля. Оборона перевала состоялась в конце 1877. Патриарх Болгарский Неофит сказал, что Рождественский храм будет служить напоминанием для болгарского народа о великом подвиге русских воинов.
Предстоятель РПЦ Кирилл отметил, что российские воины, умирая за свободу болгарского народа, жертвовали собой – они совершили величайший подвиг любви христианской. Патриарх добавил, что тысячи русских освободителей исполнили заповедь Божию, которая говорит, что нет большей любви, чем если кто положит свою жизнь за други своя.
В торжественном памятном богослужении участвовал президент республики Румен Радев, а также глава парламента Цвет Караянчев.