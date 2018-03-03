Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о

Мнения

Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о "перевыборах Путина"

Известный блогер выразила свою гражданскую позицию относительно предстоящих выборов.

Фрукт со вкусом свинины: Секрет борьбы с голодом в мире раскрыт

От Редактора

Фрукт со вкусом свинины: Секрет борьбы с голодом в мире раскрыт

Во время православного поста особенно актуальны продукты, которые разрешены канонами, но по вкусу…

Сюжеты :

Он точно её не любит: Анастасия Волочкова с любовником посетила мужской монастырь Трон из «Игры престолов» нашли у Саакашвили в Киеве В Китае космонавтами смогут стать представители гражданских профессий Россиян ждут длинные выходные Россияне назвали занятия, которые круче, чем секс Инфантино: ФИФА 16 марта примет решение по использованию VAR на ЧМ-2018 ФАС может лишить фармакомпанию лицензии за высокие цены на лекарства Химики получили сжимаемую углеродную трубку из древесины Сноубордистка Алёна Заварзина поделилась своими неудачами на Олимпиаде-2018 Путин поведал, под каким знаком пройдёт ближайшее десятилетие «Это что такое?»: Киркоров в обнимку с Путиным и позор под фонограмму Ученые: Мурчание котов залечивает раны у людей
| | Патриарх Кирилл помолился о русских и болгарских воинах на Шипке

Патриарх Кирилл помолился о русских и болгарских воинах на Шипке

Вчера, 18:51
Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл совместно с патриархом Болгарии Неофитом отслужил заупокойную литию в память о русских и болгарских воинах на горе Шипка.

Патриарх Кирилл помолился о русских и болгарских воинах на Шипке

 

Глава РПЦ решил принять участие в торжественных мероприятиях, приуроченных 140-летию освобождения Болгарии от османского порабощения. Предстоятель посетил храм Рождества Христова на вершине Шипки и провел краткое богослужение вместе с Предстоятелем Болгарской Церкви, синодальный хор города Москвы спел русским и болгарским освободителям «Вечную память».

Известно, что храм Рождества Христова воздвигли на месте оборонных действий Шипкинского перевала от войск неприятеля. Оборона перевала состоялась в конце 1877. Патриарх Болгарский Неофит сказал, что Рождественский храм будет служить напоминанием для болгарского народа о великом подвиге русских воинов.

Предстоятель РПЦ Кирилл отметил, что российские воины, умирая за свободу болгарского народа, жертвовали собой – они совершили величайший подвиг любви христианской. Патриарх добавил, что тысячи русских освободителей исполнили заповедь Божию, которая говорит, что нет большей любви, чем если кто положит свою жизнь за други своя.

В торжественном памятном богослужении участвовал президент республики Румен Радев, а также глава парламента Цвет Караянчев.
Татьяна Преображенская
Новости по теме
Патриарх Кирилл призвал добрыми деяниями почтить чудо Рождества Христова
Патриарх Кирилл призвал добрыми деяниями почтить чудо Рождества Христова

В честь скорого пришествия Рождества Христова патриарх Кирилл призвал всех верующих граждан почтить добрыми деяниями чудо рождения сына божьего Иисуса Христа.

Патриарх Кирилл лично освятил достроенный кафедральный собор на Сахалине
Патриарх Кирилл лично освятил достроенный кафедральный собор на Сахалине

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл сегодня, 4 сентября, лично посетил Сахалин для освящения нового кафедрального собора Рождества Христова. Следует

Патриарх Кирилл посмотрел на пингвинов в Антарктиде
Патриарх Кирилл посмотрел на пингвинов в Антарктиде

Патриарх Кирилл, предстоятель Русской православной церкви, в рамках сегодняшнего визита в Антарктиду посмотрел на колонию пингвинов. На место обитания птиц,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости