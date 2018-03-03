В начале марта россиян ждут длинные выходные. 3 рабочих дня – такой короткой будет предстоящая рабочая неделя в России.

С 8 по 11 марта включительно россиян ждет отдых работы. Кроме того, 7 марта считается предпраздничным днем и, по законодательству, рабочее время будет сокращено на час. Длинные выходные связаны с главным праздником весны – Международным женским днем.По словам главы Роструда Ивана Шкловеца, лишний выходной 9 марта сделан за счет переноса нерабочего дня 6 января, выпавшего на субботу 2018 года на 9 марта (пятница). Итого, вместе с обычными мартовскими выходными, 10 и 11 числа, получается 4 нерабочих дня.В Крыму женщинам на этот праздник подарили целых пять выходных.Почти все страны, которые отмечают 8 Марта на государственном уровне, делают это число «красным». В этот список не входит Китай и Лаос. В Китае в этот день женщин отпускают домой немного раньше, а в Лаосе 8 марта отдыхает только прекрасная половина населения. В Литве этот праздник называют Днем женской солидарности.