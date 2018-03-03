Россияне назвали занятия, которые круче, чем секс

Пользователи российского сегмента интернета поделились своим мнением о том, что может быть лучше, чем занятия любовью. Оказалось, что возместить недополученную порцию сексуальных утех могут самые различные вещи. Наиболее интересные версии журналисты вытащили за границы Twitter, где мем, по сути, и обосновался.

Дарья Светозарова

Все сравнения начинались одинаково «секс – это, конечно, здорово, но…». Дальше следовали вариации. Иногда россиянам удовольствие от секса заменяли самые обыденные мелочи, имеющие большое значение в отдельных ситуациях. К примеру, один из пользователей заявил, что променяет секс на ощущение счастья, которое охватывает при обнаружении в целости ключей, паспорта и кошелька после развеселых гуляний. Другие отвели сексу второе место после уже не горячего, но еще и не остывшего чая, который можно пить большими глотками. Третьи признавались, что альковные дела их привлекают куда меньше, чем возможность выспаться всласть в будний день, а потом махать руками тем, кто спешит на работу. Даже полчаса в постели после будильника российские обыватели ценят дороже интима. Однако большинство признались, что сейчас больше секса жаждут прихода настоящей весны.Некоторые не придумали ничего лучшего, как обыграть сам мем. Один из шутников посоветовал заменить обычный секс групповым. Другой заявил, что он соблюдает целибат и в принципе не знает, что такое секс.Мода на этот мем началась еще в 2015 году, когда популярный рэпер DMX заявил, что сексу предпочтет чесночный хлеб. При этом его пост также начинался словами «Да, секс — это круто, но…».