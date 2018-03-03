Голодец сочла Петербург лидером в организации летнего детского отдыха

Петербург смог выйти на уровень европейских городов, специализирующихся на организации детского оздоровительного отдыха. Этими достижениями поделилась Ольга Голодец, занимающая пост зампредседателя правительства РФ, во время проведения церемонии закрытия конгрессно-выставочного проекта под названием «Индустрия детского отдыха».

Пойда Анна

Ольга Голодец, прилетевшая в Петербург по делам службы, положительно отозвалась об успехах Центра импортозамещения и локализации, где традиционно проходит вышеупомянутое мероприятие. В рамках своего выступления заместитель председателя также представила статистические данные, дабы ее слова не расходились с делом.В соответствии с последними данными, в прошлом году свои каникулы в специализированных лагерях провели 5,5 миллионов детей, однако в текущем году их количество должно возрасти в несколько раз. В свою очередь, власти настаивают на правильной организации детского отдыха, который должен ориентироваться на совершенствование умственного и физического развития несовершеннолетних, поэтому в детски учреждениях должны работать самые разнообразные кружки.