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| | Голодец сочла Петербург лидером в организации летнего детского отдыха

Голодец сочла Петербург лидером в организации летнего детского отдыха

Сегодня, 18:15
Петербург смог выйти на уровень европейских городов, специализирующихся на организации детского оздоровительного отдыха. Этими достижениями поделилась Ольга Голодец, занимающая пост зампредседателя правительства РФ, во время проведения церемонии закрытия конгрессно-выставочного проекта под названием «Индустрия детского отдыха».

Голодец сочла Петербург лидером в организации летнего детского отдыха

 

Ольга Голодец, прилетевшая в Петербург по делам службы, положительно отозвалась об успехах Центра импортозамещения и локализации, где традиционно проходит вышеупомянутое мероприятие. В рамках своего выступления заместитель председателя также представила статистические данные, дабы ее слова не расходились с делом.

В соответствии с последними данными, в прошлом году свои каникулы в специализированных лагерях провели 5,5 миллионов детей, однако в текущем году их количество должно возрасти в несколько раз. В свою очередь, власти настаивают на правильной организации детского отдыха, который должен ориентироваться на совершенствование умственного и физического развития несовершеннолетних, поэтому в детски учреждениях должны работать самые разнообразные кружки.
Пойда Анна
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