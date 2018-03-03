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| | Жители Волоколамска бунтуют против мусорных свалок на полигоне «Ядрово»

Жители Волоколамска бунтуют против мусорных свалок на полигоне «Ядрово»

Сегодня, 17:01
В подмосковном Волоколамске проживают более 20 тысяч человек, и четверть горожан в субботу вышли на митинг против мусорных свалок на полигоне «Ядрово». Отмечается, что он слишком близко расположен к городу и от него исходит зловоние.

Жители Волоколамска бунтуют против мусорных свалок на полигоне «Ядрово»

 

Горожане требуют от администрации города ликвидировать свалку и отправить в отставку главу района и ряд сотрудников МЧС. Еще одним требованием демонстрантов стал запрет на строительство заводов по переработке и сжиганию отходов.

Проблема захламления свалками подмосковных поселений остро стоит последние года. Отчаявшись добиться активных действий от региональных властей, местные жители обратились напрямую к президенту России Владимиру Путину. Горожане подчеркивают, что вонь всего лишь верхушка айсберга, а там последуют еще более масштабные экологические проблемы. Их опасения разделяет и глава государства. Выступая перед Федеральным собранием, Владимир Владимирович подчеркнул, что экологическая проблема по-прежнему остро стоит в городах страны.
Дарья Светозарова
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