Госдума планирует возвращение медработников в школы

Правительство России на очередном заседании планирует рассмотреть законопроект о возвращении медицинских работников в школы.

Пелагея Лебединская

С 20 марта в законодательство о «школьной медицине» будут внесены поправки. Теперь в каждой школе должен работать медицинский персонал. Учителя будут в обязательном порядке проходить курсы первой медицинской помощи. Также от родителей учеников будут требовать ответственности в предоставлении информации о здоровье своих детей, чтобы в случае проблем со здоровьем отстранить их от уроков физкультуры и других физических нагрузок.Отметим, что в данный момент в школах и в дошкольных учреждениях нет медицинских работников, которые своевременно смогли бы в нужный момент оказать свою помощь.