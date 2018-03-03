Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

Россиян ждут длинные выходные Россияне назвали занятия, которые круче, чем секс Инфантино: ФИФА 16 марта примет решение по использованию VAR на ЧМ-2018 ФАС может лишить фармакомпанию лицензии за высокие цены на лекарства Химики получили сжимаемую углеродную трубку из древесины Сноубордистка Алёна Заварзина поделилась своими неудачами на Олимпиаде-2018 Путин поведал, под каким знаком пройдёт ближайшее десятилетие «Это что такое?»: Киркоров в обнимку с Путиным и позор под фонограмму Ученые: Мурчание котов залечивает раны у людей В Индонезии родился "теленок-кот" Новосибирские школьники дважды ограбили секс-шоп НЛО превратили спутник Земли в базу пришельцев
| | Госдума планирует возвращение медработников в школы

Госдума планирует возвращение медработников в школы

Сегодня, 16:59
Правительство России на очередном заседании планирует рассмотреть законопроект о возвращении медицинских работников в школы.

Госдума планирует возвращение медработников в школы

 

С 20 марта в законодательство о «школьной медицине» будут внесены поправки. Теперь в каждой школе должен работать медицинский персонал. Учителя будут в обязательном порядке проходить курсы первой медицинской помощи. Также от родителей учеников будут требовать ответственности в предоставлении информации о здоровье своих детей, чтобы в случае проблем со здоровьем отстранить их от уроков физкультуры и других физических нагрузок.

Отметим, что в данный момент в школах и в дошкольных учреждениях нет медицинских работников, которые своевременно смогли бы в нужный момент оказать свою помощь.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Госдума рассматривает законопроект о возвращении уголовной ответственности за саботаж
Госдума рассматривает законопроект о возвращении уголовной ответственности за саботаж

Госдума рассматривает законопроект о возвращении уголовной ответственности за саботаж. По предварительным данным, чиновники, что будут проходить по данной

У учеников и работников школы в Петербурге обнаружена кишечная инфекция
У учеников и работников школы в Петербурге обнаружена кишечная инфекция

У учеников и работников школы №237 в Санкт-Петербурге обнаружена кишечная инфекция.

В Красноярке родителей обязали забирать детей из школы
В Красноярке родителей обязали забирать детей из школы

Администрация города Красноярск сообщила, что родители детей, которые учатся в местных школах, теперь обязаны лично забирать их с учебного заведения.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости