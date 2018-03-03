По программе реновации в Москве жилье получили первые переселенцы

Первый переезд по программе реновации жилья прошел в Москве. Жильцы трех домов получили новую недвижимость.

Никита Готский

Как сообщают столичные СМИ, люди, ранее проживавшие в домах Северного Измайлово, переселяются в новостройку, располагающуюся на 5-й Парковой улице. Московские чиновники утверждают, что наняли грузчиков, которые в настоящее время оказывают помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации при переезде.Зимой нынешнего года столичная мэрия предоставила первые ордера переселенцам по реновационной программе. Жильцов вселяют в 18-этажный дом, до этого несколько месяцев являвшийся шоу-румом. В конце февраля чиновники Москвы зафиксировали первого владельца квартиры по программе реновации. В этом году мэрия обещает сдать еще около трех десятков жилых комплексов для переселенцев.