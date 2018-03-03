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| | По программе реновации в Москве жилье получили первые переселенцы

По программе реновации в Москве жилье получили первые переселенцы

Сегодня, 16:34
Первый переезд по программе реновации жилья прошел в Москве. Жильцы трех домов получили новую недвижимость.

По программе реновации в Москве жилье получили первые переселенцы

 

Как сообщают столичные СМИ, люди, ранее проживавшие в домах Северного Измайлово, переселяются в новостройку, располагающуюся на 5-й Парковой улице. Московские чиновники утверждают, что наняли грузчиков, которые в настоящее время оказывают помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации при переезде.

Зимой нынешнего года столичная мэрия предоставила первые ордера переселенцам по реновационной программе. Жильцов вселяют в 18-этажный дом, до этого несколько месяцев являвшийся шоу-румом. В конце февраля чиновники Москвы зафиксировали первого владельца квартиры по программе реновации. В этом году мэрия обещает сдать еще около трех десятков жилых комплексов для переселенцев.
Никита Готский
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