Специалисты рассказали, как за 45 минут избавиться от 1000 калорий

Специалисты рассказали, как за 45 минут избавиться от 1000 калорийСегодня, 14:19
Ученые рассказали о способах мотивации для занятия спортом по утрам. Специалисты считают, что утренние тренировки являются наиболее эффективными, способны
Американские диетологи рассказали о том, какие продукты следует есть непосредственно после занятий спортом. Лидирующие позиции, как ни странно, в списке
В последнее время между учёными образовались многочисленные споры на тему здоровья и спорта. После того, как эксперты провели научное исследование, они