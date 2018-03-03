Специалисты рассказали, как за 45 минут избавиться от 1000 калорий

На зимние праздники многие позволили себе расслабиться, и теперь нужно восстанавливать форму, чтобы хорошо показать себя на пляжах. Специалисты сообщили о новом варианте фитнес-тренировок, чтобы убрать лишнее, как сообщает VistaNews.

По такой программе нужно только 45 минут на 1000 калорий, что быстрее обычных занятий. Новички осилят норму в два раза меньше, но только в течение первой тренировки. Комплекс предполагает использование беговой дорожки, гирь и бокс. Каждая «станция» должна занимать несколько минут, после чего необходимо резко переключаться.

Таким образом получается аэробная нагрузка, которая как раз и нужна худеющим. Кроме того, укрепляются мышцы, и организм становится выносливее и может двигаться быстрее. Однако стоит уделять внимание пульсу – при превышении 180 ударов тренировки лучше прекратить. Также эксперты обращают внимание на то, что занятия спортом следует подкреплять правильным рационом питания для достижения оптимального результата.

Ирина Летинская