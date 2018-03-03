Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

Россиян ждут длинные выходные Россияне назвали занятия, которые круче, чем секс Инфантино: ФИФА 16 марта примет решение по использованию VAR на ЧМ-2018 ФАС может лишить фармакомпанию лицензии за высокие цены на лекарства Химики получили сжимаемую углеродную трубку из древесины Сноубордистка Алёна Заварзина поделилась своими неудачами на Олимпиаде-2018 Путин поведал, под каким знаком пройдёт ближайшее десятилетие «Это что такое?»: Киркоров в обнимку с Путиным и позор под фонограмму Ученые: Мурчание котов залечивает раны у людей В Индонезии родился "теленок-кот" Новосибирские школьники дважды ограбили секс-шоп НЛО превратили спутник Земли в базу пришельцев
| | Специалисты рассказали, как за 45 минут избавиться от 1000 калорий

Специалисты рассказали, как за 45 минут избавиться от 1000 калорий

Сегодня, 14:19
На зимние праздники многие позволили себе расслабиться, и теперь нужно восстанавливать форму, чтобы хорошо показать себя на пляжах. Специалисты сообщили о новом варианте фитнес-тренировок, чтобы убрать лишнее, как сообщает VistaNews.

Специалисты рассказали, как за 45 минут избавиться от 1000 калорий

 

По такой программе нужно только 45 минут на 1000 калорий, что быстрее обычных занятий. Новички осилят норму в два раза меньше, но только в течение первой тренировки. Комплекс предполагает использование беговой дорожки, гирь и бокс. Каждая «станция» должна занимать несколько минут, после чего необходимо резко переключаться. 

Таким образом получается аэробная нагрузка, которая как раз и нужна худеющим. Кроме того, укрепляются мышцы, и организм становится выносливее и может двигаться быстрее. Однако стоит уделять внимание пульсу – при превышении 180 ударов тренировки лучше прекратить. Также эксперты обращают внимание на то, что занятия спортом следует подкреплять правильным рационом питания для достижения оптимального результата.

Ирина Летинская
Новости по теме
Ученые рассказали, как заставить себя бегать по утрам
Ученые рассказали, как заставить себя бегать по утрам

Ученые рассказали о способах мотивации для занятия спортом по утрам. Специалисты считают, что утренние тренировки являются наиболее эффективными, способны

Диетологи рассказали о том, какие продукты следует есть после тренировок
Диетологи рассказали о том, какие продукты следует есть после тренировок

Американские диетологи рассказали о том, какие продукты следует есть непосредственно после занятий спортом. Лидирующие позиции, как ни странно, в списке

Эксперты: Утренние пятиминутные тренировки могут сжигать до 1000 калорий
Эксперты: Утренние пятиминутные тренировки могут сжигать до 1000 калорий

В последнее время между учёными образовались многочисленные споры на тему здоровья и спорта. После того, как эксперты провели научное исследование, они

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости