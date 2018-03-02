СМИ: 7% жителей Тольятти сталкивались с паранормальными явлениями

По результатам проведенного опроса эксперты выяснили, что 7% жителей Тольятти сталкивались с проявлениями паранормального. 37% опрошенных сомневаются в существовании чего-либо сверхъестественного.

Согласно результатам опроса, проведенного одним из интернет-ресурсов, 7% из числа жителей города Тольятти лично сталкивались с паранормальными явлениями, к числу которых они отнесли появление домовых, призраков, проявление магии или исцеления. 37% из числа опрошенных сомневаются в возможности существовании чего-либо сверхъявственного. Большая часть ответили, что совсем не верят в магию, колдовство, духов и прочее, и никогда ни с чем подобным не сталкивались.Между тем, в Британии собираются открыть к посещению музей с антиквариатом, в котором живут духи и приведения. В ассортименте данного заведения будет около 50 предметов, которые посетители смогут брать в руки. Музей откроют в нежилом районе города Хинкли, где ранее уже были замечены необъяснимые явления и объекты.