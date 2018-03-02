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| | В Ростове во время ЧМ-2018 остановят плановые разрытия

В Ростове во время ЧМ-2018 остановят плановые разрытия

Вчера, 22:27
Во время проведения в Ростове-на-Дону мирового Чемпионата по футболу остановят плановые работы, связанные с разрытием дорог в городе. Такое решение принято после встречи главы администрации Виталия Кушнарева с руководством ресурсоснабжающих организаций.

В Ростове во время ЧМ-2018 остановят плановые разрытия

 

До мая планируется привести в порядок город. Все плановые работы будут прекращены в мае, а возобновят их после ЧМ-2018. Разрывать городские дороги будут только для устранения возникших аварийных ситуаций.

На совещании была поднята тема о крышках на канализационных люках. Главой было поручено провести ревизию и запастись крышками для люков на непредвиденный случай.

Чемпионат мира по футболу-2018 состоится на новом ростовском стадионе «Ростов-Арена». Матчи состоятся 17, 20, 23 и 26 июня, и матч 1/8 финала - 2 июля.
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