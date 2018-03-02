В Ростове во время ЧМ-2018 остановят плановые разрытия

Во время проведения в Ростове-на-Дону мирового Чемпионата по футболу остановят плановые работы, связанные с разрытием дорог в городе. Такое решение принято после встречи главы администрации Виталия Кушнарева с руководством ресурсоснабжающих организаций.

До мая планируется привести в порядок город. Все плановые работы будут прекращены в мае, а возобновят их после ЧМ-2018. Разрывать городские дороги будут только для устранения возникших аварийных ситуаций.На совещании была поднята тема о крышках на канализационных люках. Главой было поручено провести ревизию и запастись крышками для люков на непредвиденный случай.Чемпионат мира по футболу-2018 состоится на новом ростовском стадионе «Ростов-Арена». Матчи состоятся 17, 20, 23 и 26 июня, и матч 1/8 финала - 2 июля.