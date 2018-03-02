На Ставрополье 100 человек получат бесплатные iPhone X

Обладатели лучших селфи, проживающие на Ставрополье, станут обладателями 100 бесплатных смартфонов iPhone X. Подарят дорогие гаджеты людям корреспонденты ведущих российских изданий.

Никита Готский

Чтобы заполучить смартфон, необходимо пойти на выборы 18 марта, отдать свой голос, сделать запоминающиеся селфи на фоне избирательного участка. Потом изображение необходимо опубликовать в Instagram или «ВКонтакте» с хештегами #фотонавыборах и #название района, где автор сделал фотографию. Это все условия. Данный снимок в автоматическом режиме участвует в конкурсе. Дабы пользователь победил, ему необходимо набрать наибольшее число лайков за фото.Побороться за iPhone X могут только совершеннолетние жители Ставрополья. Разрешается делать снимки на те устройства, которые могут делать изображения. Не допустят к конкурсу посты, противоречащие условиям конкурса, к примеру с эротической составляющей.