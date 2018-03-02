На Ставрополье 100 человек получат бесплатные iPhone X

Чтобы заполучить смартфон, необходимо пойти на выборы 18 марта, отдать свой голос, сделать запоминающиеся селфи на фоне избирательного участка. Потом изображение необходимо опубликовать в Instagram или «ВКонтакте» с хештегами #фотонавыборах и #название района, где автор сделал фотографию. Это все условия. Данный снимок в автоматическом режиме участвует в конкурсе. Дабы пользователь победил, ему необходимо набрать наибольшее число лайков за фото.
Побороться за iPhone X могут только совершеннолетние жители Ставрополья. Разрешается делать снимки на те устройства, которые могут делать изображения. Не допустят к конкурсу посты, противоречащие условиям конкурса, к примеру с эротической составляющей.