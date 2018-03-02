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| | На Ставрополье 100 человек получат бесплатные iPhone X

На Ставрополье 100 человек получат бесплатные iPhone X

Вчера, 21:46
Обладатели лучших селфи, проживающие на Ставрополье, станут обладателями 100 бесплатных смартфонов iPhone X. Подарят дорогие гаджеты людям корреспонденты ведущих российских изданий.

На Ставрополье 100 человек получат бесплатные iPhone X

 

Чтобы заполучить смартфон, необходимо пойти на выборы 18 марта, отдать свой голос, сделать запоминающиеся селфи на фоне избирательного участка. Потом изображение необходимо опубликовать в Instagram или «ВКонтакте» с хештегами #фотонавыборах и #название района, где автор сделал фотографию. Это все условия. Данный снимок в автоматическом режиме участвует в конкурсе. Дабы пользователь победил, ему необходимо набрать наибольшее число лайков за фото.

Побороться за iPhone X могут только совершеннолетние жители Ставрополья. Разрешается делать снимки на те устройства, которые могут делать изображения. Не допустят к конкурсу посты, противоречащие условиям конкурса, к примеру с эротической составляющей.
Никита Готский
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