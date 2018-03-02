В Нижнем Новгороде мужчины огромной "восьмеркой" поздравят женщин с 8 марта

Мужская часть населения Нижнего Новгорода собирается побить рекорд России на 8 марта. Они сделают огромную открытку в честь торжества.

Никита Готский

Нижегородцы снова поздравят своих женщин с Международным женским днем, для чего соберутся возле Чкаловской лестницы. В прошедшем году мужчины выстроились в большую открытку, применив для этой цели «восьмерку» основной лестницы населенного пункта.Весной текущего года парни снова повторят свое достижение, но в присутствии специально приглашенных лиц, внесущих участников флешмоба в Книгу рекордов. Помимо этого нижегородцы могут выиграть для своих любимых дам огромное количество самых различных сувениров, которые предоставят партнеры удивительного мероприятия. Сама публичная акция состоится в одиннадцать часов утра 8 марта.