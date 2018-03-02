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| | В Нижнем Новгороде мужчины огромной "восьмеркой" поздравят женщин с 8 марта

В Нижнем Новгороде мужчины огромной "восьмеркой" поздравят женщин с 8 марта

Вчера, 21:35
Мужская часть населения Нижнего Новгорода собирается побить рекорд России на 8 марта. Они сделают огромную открытку в честь торжества.

В Нижнем Новгороде мужчины огромной "восьмеркой" поздравят женщин с 8 марта

 

Нижегородцы снова поздравят своих женщин с Международным женским днем, для чего соберутся возле Чкаловской лестницы. В прошедшем году мужчины выстроились в большую открытку, применив для этой цели «восьмерку» основной лестницы населенного пункта.

Весной текущего года парни снова повторят свое достижение, но в присутствии специально приглашенных лиц, внесущих участников флешмоба в Книгу рекордов. Помимо этого нижегородцы могут выиграть для своих любимых дам огромное количество самых различных сувениров, которые предоставят партнеры удивительного мероприятия. Сама публичная акция состоится в одиннадцать часов утра 8 марта.
Никита Готский
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