Составлен список самых популярных у иностранцев регионов России

Отечественные картографические сервисы составили список регионов России, которые наиболее привлекательны для иностранных путешественников.

На первом и втором месте оказались красавица-столица Москва и славный Санкт-Петербург. Третье место рейтинга занимает Иркутская область. За ней – Красноярский край. Эти места России славятся популярностью благодаря чистому Байкалу. В пятерку лучших попала Вологодская область и обошла известные курорты Краснодарского края, который занял лишь 11 строчку.В топ-10 самых популярных российских регионов для путешествий также вошли Карелия и Бурятия. Здесь закрепились такие области, как: Свердловская, Калининградская, Архангельская.Вторая десятка в рейтинге это: Республика Саха, Адыгея. Псковская, Смоленская, Ростовская, Тверская, Владимирская области – тоже находятся во второй десятке. Меньше всего иностранные туристы хотят побывать в Калмыкии, Тамбове.