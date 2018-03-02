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| | Составлен список самых популярных у иностранцев регионов России

Составлен список самых популярных у иностранцев регионов России

Вчера, 21:02
Отечественные картографические сервисы составили список регионов России, которые наиболее привлекательны для иностранных путешественников.

Составлен список самых популярных у иностранцев регионов России

 

На первом и втором месте оказались красавица-столица Москва и славный Санкт-Петербург. Третье место рейтинга занимает Иркутская область. За ней – Красноярский край. Эти места России славятся популярностью благодаря чистому Байкалу. В пятерку лучших попала Вологодская область и обошла известные курорты Краснодарского края, который занял лишь 11 строчку.

В топ-10 самых популярных российских регионов для путешествий также вошли Карелия и Бурятия. Здесь закрепились такие области, как: Свердловская, Калининградская, Архангельская.

Вторая десятка в рейтинге это: Республика Саха, Адыгея. Псковская, Смоленская, Ростовская, Тверская, Владимирская области – тоже находятся во второй десятке. Меньше всего иностранные туристы хотят побывать в Калмыкии, Тамбове.
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